Командира 129-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, полковника Дмитрия Остапенко планировал убить один из младших офицеров. Подробности истории сообщает в своем материале газета «Аргументы и факты».

Отношения между лейтенантом и полковником сложились напряженными сразу после назначения последнего на должность командира 129-й бригады ВСУ, дислоцируемой в Сумской области на границе с Российской Федерацией. По словам младшего офицера, новый комбриг постоянно издевался над ним и угрожал отправить на линию боевого соприкосновения в составе штурмовой группы.

Лейтенант решился убить собственного комбрига после того, как полковник не отпустил его на похороны матери, умершей от тяжелой болезни. В результате младший офицер ВСУ решил подорвать комбрига при помощи FPV-дрона, чтобы списать убийство полковника на действия российской армии.

Однако о планах лейтенанта стало известно сотрудникам Службы безопасности Украины, после чего его задержали. Во время допроса младший офицер сознался, что планировал убить полковника Остапенко.