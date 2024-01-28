Известная телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, почему она облила водой героиню шоу «Привет, Андрей!». Жительница Республики Беларусь Елена Мохнева пришла на программу Малахова, чтобы воссоединиться со своим 21-летним сыном Евгением, воспитанным в приемной семье. В свое время женщина отказалась от своих пятерых детей – двое из них попали в детский дом.
Кудрявцева написала в своем Телеграм-канале, что после того, как она узнала, историю рождения Евгения, то была повергнута в шок. Елена Мохнева родила мальчика в общественном туалете, где его и оставила. Ребенок был отправлен в детский дом, а затем усыновлен и воспитан приемными родителями. Мальчик икал встречи с биологической матерью, но она отказалась. Но вот сейчас резко передумала и даже пришла на программу Андрея Малахова.
«Но в моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало. И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!», – написала Лера Кудрявцева