В Республике Крым начал действовать особый режим выезда и въезда в Херсонскую область. Соответствующий указ был подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым. Документ был опубликован на официальном сайте правительства региона.

В соотвествии с данным документом пересекать границу между Крымом и Херсонской областью разрешено только через автомобильные пропуски «Армянск», «Перекоп» и «Джанкой», а также железнодорожные – «Армянск» и «Джанкой». При себе необходимо иметь паспорт.

Пересечение границы между регионами вне вышеуказанных КПП запрещается. Режим работы пунктов пропуска на административной границе приравнивается к соответствующему режиму на государственной.

Данное решение было принято с целью выполнения указа президента о введении военного положения на новых российских территориях: ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая Народные Республики вошли в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 30 сентября 2022 года.