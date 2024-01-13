Вечер накануне одного из самых главных православных праздников в году Богоявления (Крещение Господне) в народе называют Крещенским сочельником или Крещенским вечером. Его отмечают 18 января. РБК рассказывает, что нужно делать в крещенский сочельник согласно православным традициям.

Верующие должны держать строгий пост весь день перед Крещением Господним. Первый прием пищи возможен только вечером. При этом необходимо приготовить специальное блюдо, а именно кутью или сочиво. Оно представляет собой постную кашу, приготовленную из перловки, ячменя, пшеничных зерен или риса с добавлением сухофруктов и меда. По этой причине крещенский сочельник еще называли «голодным вечером».

В старину люди рисовали мелом изображение православного креста над оконными рамами и входными дверями. Считалось, что это обезопасит жилище от бесов и другой нечистой силы. Также существовала традиция собирать свежий снег в поле, чтобы потом бросить его в колодец. Люди верили, что таким образом вода будет всегда в изобилии и не будет портиться весь год.