Крещение Господне (или Святое Богоявление) православные отмечают 19 января. Праздник отсылает верующих к евангельскому крещению Иисуса Христа, который прошел священный обряд в водах Иордана. Крестил Христа Иоанн Предтеча.

18 января, в Крещенский сочельник, православные постятся. Строгий пост предполагает, что есть можно лишь сочевник – постное кушанье на основе крупы с добавлением медовой заправки и сухофруктов. Вечером 18 января в храмах начинается Всенощное бдение с Великом водоосвящением.

19 января верующие совершают омовения в купелях, которые символизируют очищение от грехов. Однако священники напоминают, что купание в проруби не очищает от грехов того, что ведет неблагочестивую жизнь, не ходит в церковь, нарушает заповеди. Крещенские купания не являются обязательным атрибутом праздника, в отличие от освящения воды и молитв.

В Крещение нельзя ругаться и злословить, думать о плохом, отказывать жаждущему напиться. Нельзя убираться и стирать. В святой воде запрещается мыть посуду или стирать белье. Хранить ее нужно рядом с иконами.