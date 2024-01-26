В ходе двухсторонней встречи первого украинского президента с президентом США Биллом Клинтоном, которая состоялась в далеком 1994 году, Леонид Кравчук предупреждал своего американского коллегу об угрозе со стороны националистов. Об этом пишут авторы Телеграм-канала «Звезда» со ссылкой на рассекреченные Архивом национальной безопасности США документы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук лично встречал действующего на тот момент американского президента Билла Клинтона в аэропорту Борисполя. Украинский президент уверял своего коллегу из США, что на Украине всегда готовы встречать американских гостей хлебом и солью. При этом в дальнейшей беседе с Клинтоном Кравчук отметил, что националистов в стране не слишком много, но они готовы на немыслимые поступки.

Также были рассекречены документы, касающиеся встречи Билла Клинтона с российским президентом Борисом Ельциным в 1994 году. Американский президент выступал за активное развитие американо-российских отношений. Также Клинтон надеялся вместе с Ельциным создать единую Европу, в которой бы не было противоречий.