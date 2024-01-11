Член палаты представителей США Прамила Джаяпал во время своего выступления в юридическом комитете оговорилась, заявив, что Дональд Трамп «спровоцировал эрекцию». Ее слова привел американский телеканал Fox News.

«Если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, которые имели или никогда не имели места быть, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», – заявила Джаяпал.

В действительности конгрессвумен имела в виду слово «бунт» или «восстание», звучащее на английском языке, как «insurrection». Но вместо него произнесла слово «erection», означающее эрекцию. Речь шла о штурме Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года и действиях Дональда Трампа во время этих событий.

Осознав свою оплошность, Прамила Джаяпал рассмеялась и в шутку сказала, что об эрекции стоит поговорить позже.

Стоит отметить, что подобная оговорка в отношении экс-президента Дональда Трампа не является исключением. В январе 2021 года лидер большинства членов Сената Чак Шумер заявил, что Трамп неоднократно подстрекал своих сторонников к «эрекции» против США.