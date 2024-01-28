В 2024 году в России будут проиндексированы некоторые выплаты и пособия. Большинство граждан получат увеличенные выплаты уже с 1 февраля. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, кто из граждан может рассчитывать на индексацию выплат.

По словам депутата, индексация затронет более 40 видов выплат, предназначенных для 20 миллионов граждан России. Во-первых будет увеличен материнский капитал. На первого ребенка выплата составит 631 тысячу рублей, а на второго – 834 тысячи рублей. Кроме того, если родителями уже был получен сертификат и часть средств потрачено, то остаток будет также проиндексирован на 7.5%.

Во-вторых, увеличится размер поддержки для беременных женщин. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 49 123 рублей. А максимальное пособие с учетом стажа и заработка может составить 565 562 рублей.

С 1 февраля также будет увеличена денежная выплата для льготников на 7.5%. Также вырастет размер пособия по безработице. Минимальное пособие составит 1.5 тысячи рублей, а максимальное – 13 751 рубль.