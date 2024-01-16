Умные очки AirGo3, представленные компанией Solos, используют передовую систему обработки естественной речи на основе встроенной большой языковой модели ChatGPT для мгновенного перевода речи в режиме реального времени.

Новый гаджет позволяет не только понимать собеседников, разговаривающих на иностранных языках, но также и свободно говорить на незнакомых языках. Производитель позиционирует свое устройство, как идеального помощника для общения людей из разных стран.

Умный гаджет, как и обычные очки, можно оснастить диоптрическими линзами для коррекции зрения. Автономность устройства заявлена на уровне 10 часов беспрерывной работы, а заряжать его можно через порт USB-C. Очки также оснащены сенсорным датчиком для регулировки громкости, а корпус устройства выполнен по стандарту водонепроницаемости IP67.

Компания-разработчик оценила умные очки AirGo3 в 199 американских долларов. При этом устройство доступно для заказа в нескольких цветовых вариантах.