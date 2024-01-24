Совместная немецко-британская компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) продемонстрировала на конференции IQPC International Armoured Vehicles в Лондоне первые снимки модернизированного танка Challenger 3 и раскрыла часть его характеристик. Об этом в своем материале сообщает портал Breaking Defense.

Первый опытный образец модернизированной боевой машины Challenger 3 был собран на мощностях предприятия, входящего в состав компании RBSL, расположенного в городе Телфорд. При этом ходовые испытания прототипа нового британского танка должны начаться в ближайшее время.

Коммерческий директор RBSL по стратегии и перспективному бизнесу Рори Брин подчеркнул, что новая разработка компании, танк Challenger 3, призвана стать лучшей боевой машиной НАТО. По его словам, инженеры заложили в конструктив нового танка возможность его постоянной модернизации, чтобы боевая машина не теряла своей актуальности вплоть до 2040 года.

В основе нового танка лежит шасси от предыдущей модели – Challenger 2. По словам Брина, в шасси было заменено более 50 процентов сменных элементов. При этом все остальные элементы танка, кроме погона башни, также стали абсолютно новыми.