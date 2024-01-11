Тактика применения украинских дронов стала малоэффективной, поскольку российские военные научились успешно противостоять атакам со стороны ВСУ. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа во время интервью изданию «Украинская правда».

«Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», – сообщил командующий ВМС Украины.

По его словам, Российская Федерация располагает очень мощным промышленным комплексом, что позволяет разрабатывать эффективные методы противодействия на поле боя. По мнению Неижпапы, ВСУ должны начать разрабатывать новую тактику и другие военные технологии, чтобы продемонстрировать успех на поле боя.