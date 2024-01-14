Атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» проходят процесс перевооружения современными ракетными комплексами для решения боевых задач, схожих с возможностями АПЛ серии «Ясень». Об этом в интервью «Военной приемке» заявил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина.

«Проходит модернизация одной из подводных лодок 949-го проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами радиотехнического вооружения, связи, будут поставлены новые комплексы обслуживающие. Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и “Ясень”», – заявил командующий ТОФ.

Напомним, что многоцелевые подводные лодки проекта 885 «Ясень» имеют на своем борту несколько видов крылатых ракет, в частности «Калибры» и «Ониксы». Ожидается, что в ближайшее время они будут также оснащены современными гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Атомные подводные лодки проекта 949А «Антей», разработанные в ЦКБ морской техники «Рубин», были построены в 1985-1996 годах. Всего было выпущено 11 подводных лодок. В настоящий момент они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Гранит».