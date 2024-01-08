Владельцы московского клуба «Мутабор» после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой решили «очистить» свое имя путем пожертвования для церкви. Отмечается, что за собственные средства они выкупили в Ватикане частицы мощей Николая Чудотворца и подарили их московскому храму Знамения иконы Божией Матери. Такую информацию передает Телеграм-канал Mash.

Этот подарок владельцы клуба «Мутабор» принесли в храм на Рождество. Предприниматели попросили прощение за произошедшее, отметив, что являются противниками подобных мероприятий.

«У нас несколько клубов, в том числе и Мутабор, известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь», – сказал предприниматель Михаил Данилов.

Видеозапись с его словами была опубликована в ТГ Mash.

Напомним, что решением Лефортовского суда Москвы работа клуба «Мутабор» была приостановлена. После проведения в нем скандальной «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, в клуб наведались представители Роспотребнадзора. В итоге заведение было опечатано из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.