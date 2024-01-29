С Харьковского фронта приходят известия, что командование ВСУ начало отводить часть подразделений из-под Купянска. Сообщается также об эвакуации госпиталя. 29 января российские силы освободили Табаевку – важнейший населенный пункт на Купянском участке СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ситуацию под Купянском в беседе с МК комментирует военный эксперт А. Клинцевич.

По мнению эксперта, уже в ближайшие сутки российские танки могут встретиться на Харьковском фронте со штатовскими «Абрамсами». Пока враг держит их в резерве, но ситуация для ВСУ под Купянском настолько сложная, что он может использовать один из последних козырей.

Купянск важен для ВС РФ. Его освобождение позволит прижать врага к Оскольскому водохранилищу и выстроить фронт по протяженному водному рубежу. Эксперт напомнил, что еще прошлой осенью командование ВСУ начало перебрасывать на правобережье Купянска штабы, артрасчеты. На левобережье остались вражеские подразделения для обороны.

Ситуация для ВСУ критическая. Под Купянском вражеской армии требуется подкрепление, как и под Авдеевкой, однако солдат в ВСУ не слишком много. Поэтому эксперт допускает, что в ближайшее время киевский режим все-таки бросит в бой под Купянском резервные «Абрамсы».