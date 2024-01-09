Иностранное издание KSAT.com сообщило, что профессиональный игрок в китайские шахматы, вокруг которого в КНР разразился скандал из-за непристойного поведения в номере отеля, обратился в суд с иском к национальной ассоциации, лишившей его титула.

Игрок в китайские шахматы (сянци) Ян Чэнлун был лишен титула чемпиона из-за скандала, связанного с отелем, в котором он проживал. В СМИ появилась информация, что шахматист принял высокую дозу алкоголя и в результате этого решил испражниться вместо унитаза в ванную в отельном номере.

Китайская ассоциация сянци опубликовала по данному поводу пост на официальной страничке в соцсети. По словам представителей ассоциации, Ян Чэнлун испортил имущество отеля и нарушил общественный порядок, а это негативно отражается на имидже турнира.

В свое оправдание шахматист сказал, что он не был сильно пьян, а из-за проблем с пищеварением не смог добежать до туалета, поэтому и воспользовался ванной. В своем иске к Китайской национальной ассоциации сянци требует компенсировать ему моральный ущерб за клевету и вернуть ему титул.