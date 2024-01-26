Популярный российский актер Александр Петров 25 января отметил свое 35-летие. В связи с этим событием, уехавший из России певец Филипп Киркоров решил появиться в социальных сетях, чтобы поздравить артиста.

Певец опубликовал на своей страничке видеоролик, смонтированный из серии архивных снимков звезды сериала «Полицейский с рублевки» и фильма «Лед». Ролик был сопровожден музыкальной композицией «Команда молодости нашей», написанной Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым.

«С днем рождения!», – подписал Киркоров пост, посвященный Петрову.

Напомним, что Филипп Бедросович после скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой был вырезан с телеэфиров ряда музыкальных программ на федеральных каналах. Также некоторые компании прервали сотрудничество с поп-королем российской эстрады. По информации СМИ, Киркоров потерпел убытки на сумму более 50 миллионов рублей.

Чтобы переждать бурю, артист решил на время уехать из России. Сначала он отправился в Дубай, где выступил на частном мероприятии. Сейчас он находится в США, где уже успел посетить концерт Мадонны в Нью-Йорке.