После громкого скандала вокруг «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, Филипп Киркоров был вырезан из эфира передач на федеральных каналах и лишился контрактов с рядом известных компаний. СМИ сообщают, что в общей сложности, артист понес убытки на сумму более чем 50 миллионов рублей.

Чтобы «переждать бурю» певец решил на время покинуть Россию. Сначала он отправился в Дубай, где дал концерт на частном корпоративе. А теперь он был замечен в Соединенных Штатах. Причем в Америку певец отправился не один, а со своим новым директором Максимом Ситником, уроженцем Донбасса. Киркоров и Ситник были замечены на концерте Мадонны, проходившем на днях в Нью-Йорке.

Известно, что Максим Ситник ранее пробовал себя в модельном бизнесе. Сейчас он является концертным директором у Филиппа Киркорова. Артист отзывается о нем очень доброжелательно.

В соцсетях у Ситника появились совместные снимки с артистом, сделанные в США.