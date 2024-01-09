В Киеве с нетерпением ждут передачи истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства. Они даже готовы выдавать желаемое за действительное. Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».
Украинские паблики опубликовали фото женщины-летчика в кабине американского самолета и сообщили, что это украинский пилот, проходящий обучение в США. На деле же оказалось, что на фото изображена лейтенант ВВС США Мэдисон Марш, по совместительству еще и обладательница титула «мисс Колорадо».
«Не хочу как-то принижать качество украинских военных летчиков, кое-чему их всё-таки научили по советским ещё “методичкам”, но их выбили практически всех. И обучить под сотню пилотов, способных управлять новым типом самолёта, каким для них стал F-16, за короткий срок невозможно. Отсюда и рекламные снимки некой привлекательной женщины в летном комбинезоне. Нет, она, может, и умеет управлять воздушной машиной, но из числа украинских девушек таких сейчас просто нет», – прокомментировал новость военный эксперт Владислав Шурыгин.