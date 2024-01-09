В Киеве с нетерпением ждут передачи истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства. Они даже готовы выдавать желаемое за действительное. Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Украинские паблики опубликовали фото женщины-летчика в кабине американского самолета и сообщили, что это украинский пилот, проходящий обучение в США. На деле же оказалось, что на фото изображена лейтенант ВВС США Мэдисон Марш, по совместительству еще и обладательница титула «мисс Колорадо».