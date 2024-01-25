В Вашингтоне подозревают, что Киев, который слишком быстро меняет показания, лжет, пишет ЦарьГрад.

France Info сообщает, ссылаясь на собственных информаторов, что русский самолет могли сбить из ЗРК Patriot, ракеты для которого Киев получает от Америки и Германии. Киевский режим и раньше не признавал причастности своих сил ПВО к подобным трагедиям. Сбитый над Белгородчиной Ил-76 с 65 военнопленными украинцами не стал исключением.

Зеленский потребовал от международного сообщества расследования. Он заявил, что Москва «играет жизнями украинских военнопленных», цитируют Зеленского американские репортеры CNN. Однако даже рядовые американцы, которые смотрят телеканал, недоумевают – Киев слишком быстро меняет показания. Сначала украинская сторона «плясала от радости», что сбила русский самолет. На нем якобы было оружие.

После новостей о гибели военнопленных, начались обвинения в том, что Россия якобы не предупредила Киев. Эту ложь также быстро опровергли, при этом сделал это ГУР Украины. Там заявили, что обмен военнопленными планировался на 24 января, однако Киеву якобы не сообщили, сколько будет самолетов и по какому маршруту они полетят.