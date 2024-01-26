Координаторы из украинского штаба по вопросам военнопленных подтвердили подлинность списка разбившихся при крушении Ил-76 украинцев, сообщает тг-канала «Политика Страны».

Украинская сторона подтвердила, что 24 января должен был состояться обмен. Киев должен был получить 65 военнопленных украинцев. В сообщении Координационного штаба говорится, что в обнародованных списках действительно есть военнопленные, которых ждали на Украине.

Ранее украинская сторона заявляла, что часть военнопленных из обнародованного списка была якобы обменяна ранее. Однако, о ком именно идет речь, Киев так и не пояснил, а также не показал «тех самых» военнопленных, которых он якобы получил в результате обмена.

26 января российский президент В. Путин допустил, что украинские военные по ошибке сбили российский Ил-76 с военнопленными украинцами. Пока непонятно, было сделано это «по недомыслию», намеренно или случайно, подчеркнул Путин. Однако очевидным остается факт, что российский самолет был сбит украинской ракетой, при этом ГУР Украины знало о готовящемся обмене.