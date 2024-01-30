Представитель киевского режима заявил, что ВВС Украины не нужны австралийские истребители Hornet, сообщает австралийское издание AFR.

Со ссылкой на собственного инсайдера журналисты издания пишут, что на Украине назвали истребители Hornet «летающим хламом». Именно такое определение дал австралийским самолетам один из высокопоставленных украинских генералов, имя которого не называется. Он также заявил, что военно-воздушным силам Украины такой «хлам» не нужен.

Переговоры о передаче австралийских самолетов проходили еще в 2023 году. Участвовавший в них посредник сообщил, что заявление украинского офицера стало причиной срыва сделки. Если бы военный проявил больше корректности и деликатности, то австралийские истребители F/A-18 Hornet уже были бы поставлены на Украину. «Они бы уже летали над Киевом», заверил собеседник издания.