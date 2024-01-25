Правительство Украины не будет вести переговоры с российской стороной о продлении контракта на поставки природного газа через свою территорию в страны Европейского союза. Об этом пишут авторы Телеграм-канала «Политика страны» со ссылкой на пресс-службу украинского Кабмина.

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», – сообщает пресс-служба правительства Украины.

При этом представители Кабмина Украины подчеркнули, что они готовы вести переговоры со странами Европейского союза об использовании своей газотранспортной системы в их интересах.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи со своим украинским коллегой сообщил о достигнутых договоренностях по продолжению Киевом осуществления транзита российского газа, назвав это «отличной новостью».