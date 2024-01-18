Украинский подполковник В. Фитьо, который руководит пресс-службой СВ ВСУ, признал, что российские силы осуществляют активные действия по всему Лимано-Купянскому фронту.

В эфире украинского телемарафона Фитьо заявил, что русские «активизировались» на всех линии фронта, где стоит группировка украинской армии «Хортица». Российские штурмовики при поддержке бронетехники активно продвигаются по всему фронту на Лиман-Купянском направлении, вынужден констатировать украинский подполковник. Он заверил, что «защитники Украины» пребывают «в активной обороне».

Фитью дополнил доклад информацией, что за истекшие сутки ВС РФ под Лиманом и Купянском провели четыре авиаудара и применили 54 БПЛА-камикадзе. Он подчеркнул, что на данном участке фронта подобное количество дронов применяется в сутки чуть ли не впервые. Подобная активность БПЛА для данного участка передовой «не характерна», сказал спикер.