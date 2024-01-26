Уже четвертый день подряд Сахалин находится в снежной западне. Мощный циклон привел к приостановке железнодорожного сообщения, также были отменены все рейсы на самолетах. Автомобильные дороги перекрыты, а электроснабжение из-за стихии подается с перебоями.

Дорожные службы сейчас очищают магистрали – сотрудники работают в круглосуточном режиме. Школьники из-за погодных условия были временно переведены на дистанционное обучение, а местное население самостоятельно прорывает снежные туннели возле своих домов.

23 января на Сахалин обрушился снежный циклон, который оказался одним из самых продолжительных за последние годы. Из-за большого количества снега на дорогах в Южно-Сахалинске 26 января не работает общественный транспорт.

По словам сахалинского губернатора Валерия Лимаренко, дороги чистятся в непрерывном режиме, однако все равно дорожным службам не удается оперативно справиться с таким огромным количеством снега.