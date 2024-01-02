В наступившем 2024 году произойдет большое количество знаковых событий. Газета «БИЗНЕС Online» собрала в своем материале самые интересные прогнозы и заявления ведущих технологических лидером мира.

«Меня больше беспокоит, что произойдет, если ИИ прочитает все, что вы когда-либо писали в интернете… А затем в нужный момент отправит вам одно сообщение, созданное специально для вас, которое действительно изменит ваше мировоззрение», – заявил главный разработчик и создатель чат-бота ChatGPT Сэм Альтман.

По мнению владельца компании X и основателя Space X американского миллиардера Илона Маска, в случае продолжения неразумной политики в отношении мигрантов со стороны лидеров ЕС, гражданская война в Европе будет неизбежна. При этом Маск уверен, что в случае ареста кандидата на пост президента США Дональда Трампа он сможет победить на выборах с уверенным отрывом.

«Работа, которая будет проделана в следующем году, подготавливает почву для масштабного технологического бума в конце этого десятилетия», – заявил основатель компании Microsoft Бил Гейтс.

По его словам, ИИ поможет человечеству в разы ускорить работу по обработке огромных объемов данных, что приведет к прорыву во многих сферах науки. Искусственный интеллект, по мнению Гейтса, поможет в создании новых видов лекарств, в том числе и от рака.