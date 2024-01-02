Новый год – это любимый праздник большинства россиян. По традиции, в СМИ принято брать узнавать у знаменитых людей, как они провели новогоднюю ночь. Стало известно, как отметили этот зимний праздник уральские звезды.

Известный российский юморист Сергей Исаев встретил Новый год в своем загородном доме под Екатеринбургом. По ряду его постов в соцсетях можно сделать вывод, что на праздничном столе был традиционные блюда – салат «Селедка под шубой», бутерброды с икрой, пельмени.

Два знаменитых уральца Niletto и Олег Майами вместе встретили Новый год, исполнив вместе композицию «Не вспоминай».

Известная ресторатор из Екатеринбурга Евгения Левандовская написала в соцсетях, что встречала Новый год в спортивном костюме. Она отметила, что оделась в стиле 90-х годов.

«Мисс Екатеринбург – 2016» Елизавета Аниховская перед Новым годом получила предложение от своего возлюбленного. Со своим будущим супругом модель отправилась на горный отдых в Узбекистан. Она написала, что из-за снегопада было сложно добираться. Однако они успели до наступления Нового года добраться в свою гостиницу.