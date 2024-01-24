Комиссия Воздушно-космических сил России отправилась на место крушения военного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Такую информацию сообщили представители Министерства обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что данная комиссия будет заниматься установлением причины авиакатастрофы.

В Министерстве обороны также заявили, что на борту находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных ВСУ везли для осуществления обмена на российских военнослужащих, плененных украинскими боевиками.

Ранее в Сети появилась видеозапись предполагаемого крушения Ил-76 над Белгородской областью. На кадрах видно, как самолет начал резко снижаться за линией застройки частного сектора населенного пункта, а затем пропал из поля зрения. Затем произошел сильный взрыв.

О крушении российского ИЛ-76 стало известно утром 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе, но не уточнял никаких подробностей.