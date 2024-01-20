Военный потенциал российской армии в разы превышает возможности ВС Украины. Об этом в своем материале сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на инфографику, подготовленную аналитиками.

Вооруженные силы Российской Федерации в настоящий момент, по данным британской деловой газеты, насчитывают 1 миллион 190 тысяч военнослужащих, а в украинской армии служит всего 688 тысяч. При этом по количеству военной техники российская армия еще сильнее превосходит Вооруженные силы Украины.

По данным британских аналитиков, Москва располагает 2070 танками, а Киев имеет всего 953 танка. Количество бронемашин различных видов у Украины насчитывает 2421 единицу, а данный показатель российской армии составляет внушительные 12 339 бронемашин.

В составе Военно-воздушных сил Украины насчитывается 79 самолетов фронтовой авиации и 35 боевых вертолетов, в то время как в составе ВСК РФ – 1360 боевых самолетов и 369 вертолетов. В итоге британские аналитики делают вывод, что шансы одержать победу военным путем для Киева «тускнеют с каждым днем».