Украинские военные рассказали во время интервью для журналистов американского издания The New York Times, на какие уловки идут российские бойцы, чтобы усложнить и без того несладкую жизнь ВСУ. По их словам, бойцам ВС РФ удалось научить беспилотные летательные аппараты воспроизводить звуки выстрелов.

Сидящие в окопах украинские военные думают, что оппоненты уже подступают, поэтому бросают свои позиции и убегают, оставляя технику. После того, как украинцы оставили свою технику, российские бойцы ее забирают в качестве трофеев. А ВСУ, понимая, что их провели, возвращаются, а техники уже нет.

Также бойцы ВСУ жалуются, что оставшиеся транспортные средства нередко попадают под удар FPV-дронов. Российские бойцы располагают значительным количеством таких беспилотников, и это пугает украинских военных.