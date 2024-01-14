В Италии произошел настоящий переполох после публикации в Сети видеозаписи, на которой более 150 человек, одетых в черную одежду, в центре Рима осуществили приветствие, считающееся проявлением фашизма. Данный ролик мгновенно стал вирусным, передает американский телеканал CNN.

Данное событие было произошло вечером 7 января. Оно было приурочено к 46-й годовщине резни в Акка-Ларентии, когда в 1978 году трое молодых боевиков-неофашистов из Итальянского социального движения (MSI) были убиты. Обвинения в убийстве этих молодых людей никому не были предъявлены.

Партия MSI образовалась из остатков Национальной фашистской партии Бенито Муссолини после того, как она была распущена в конце Второй мировой войны. Именно тогда итальянского диктатора лишили власти, а затем убили.

Стоит отметить, что теперешний премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее возглавляла MSI. Она также объединила ее с новой умеренной партией «Братья Италии», что победила на выборах в 2022 году.