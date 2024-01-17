18 января православные храмы отмечают Крещенский сочельник. Это вечер в преддверии одного из самых почитаемых праздников, Крещения Господня. В 2024 году этот день выпадает на четверг, а Крещение, соответственно, – на пятницу.

Этот праздник в православии относится к числу двунадесятых. Это один из 12 важнейших после Пасхи православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Крещение Господня является непереходящим праздником, и отмечается ежегодно 19 января.

В крещенский сочельник в церквях проходит всенощное бдение. После литургии наступает Великое водоосвящение. Его проводят в ночь на 19 января. Вода освящается по особому чину, поэтому она называется крещенской. Считается, что такая вода обладает целительной силой.

В прошлом в деревнях и селах на реках вырубали крестообразные проруби. Над дверями, окнами и печными отверстиями рисовали кресты, чтобы защитить дом от нечистой силы, порчи и сглаза. Предки верили, что в ночь перед Крещением «открывается небо» и все молитвы к Богу обязательно будут услышаны и исполнены.