Военный корреспондент из Испании Хавьер Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал о своем визите на Украину. По словам иностранного журналиста, ВСУ несут катастрофические потери в живой силе. Об этом можно судить по большому количеству новых могил на украинских кладбищах.

«С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире», – подчеркнул Эспиноса.

По словам корреспондента, значительно разрослись украинские кладбища в таких городах, как Днепропетровск, Харьков и Запорожье. Также он подчеркнул, что у населения Украины нет надежды на победу. Люди утратили оптимизм из-за регулярных провалов украинской армии на поле боя.

На минувшей неделе немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, после своей поездки в столицу Украины и общения с бойцами ВСУ на фронте, сообщил о безнадежности ситуации для украинской армии в зоне спецоперации. Он отметил, что солдаты физически истощены и измождены, а снарядов у них не хватает, чтобы отражать атаки со стороны ВС РФ.