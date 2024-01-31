Президент Украины Владимир Зеленский не планирует увольнять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Историю о конфликте между ними использует в своих целях оппозиционер и бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом РИА Новости рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что Порошенко считает только себя достойным президентского кресла. Бывший украинский лидер уверен, что сумеет навести порядок. Поэтому он не только продвигает историю конфликта Зеленского и Залужного, но и через своих депутатов и сотрудников СМИ распространяет слухи об увольнении главкома, о военном мятеже, который якобы готовится на Украине.

Политолог Александр Дудчак не согласен с Ищенко. Он высказал мнение, что Зеленский или Залужный в ближайшее время могут потерять свой пост. Причем главнокомандующего ВСУ больше поддерживает Запад, поэтому его шансы занять место президента гораздо выше вероятности увольнения самого генерала.