Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион осудила русскоговорящих военнослужащих украинской армии. По ее словам, бойцы, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта. Об этом она заявила во время беседы с журналистами канала ISLND TV.

«Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай Бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими», – заявила экс-парламентарий.

Кроме того, она считает недопустимым, чтобы украинские бойцы между собой общались на «московском языке».

«Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?» – отметила Фарион.

Стоит отметить, что экс-депутат уже неоднократно подвергала критике украинских военнослужащих, разговаривающих по-русски. Также она предлагала «уничтожать» тех украинских жителей, которые отказываются переходить на общение на государственном языке.