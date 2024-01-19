Инструктор, обучающий рекрутов украинской армии, рассказал об опасности, которая подстерегает новичков во время похода в туалет на передовой.

Украинский инструктор рассказал военному блогеру С. Мирошниченко, что многие новобранцы погибают в первые сутки после прибытия на передовую из-за нелепых ошибок. Решают отойти в кусты по нужде и подрываются на мине. Инструктор напомнил, что на фронте не каждый куст подходит для того, чтобы справить естественные потребности. Нужно предварительно провести разведку и проверить, не заминирована ли территория вокруг понравившегося куста или дерева.

С отхожим местом на оборудованных позициях проще, заявил украинский военный. Однако важно построить туалет с крышей. Иначе запросто «прилет» в самый неловкий момент. Он также посоветовал новобранцам ВСУ придерживаться главного правила. Никогда не ходить в туалет в одиночку, а звать «для прикрытия» одного, а лучше двух сослуживцев.