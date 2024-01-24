Подразделения пехоты ВС РФ нуждаются в компактных и эффективных средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с FPV-дронами противника на фронте. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление военного инструктора Координационного центра помощи Новороссии, ветерана боевых действий в Донбассе и контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексея Левошко.

Компактные FPV-дроны представляют серьезную опасность для техники и пехоты ВС РФ, поэтому средства нейтрализации данной угрозы очень важны для обеспечения победы на фронте. По словам инструктора, антидроновые ружья проигрывают в данном вопросе более компактным, но в то же время намного более мощным средствам РЭБ.

Российские инженеры уже разработали эффективное средство для борьбы с FPV-дронами противника – станцию РЭБ «Волнорез». Однако она предназначена для установки на бронетехнике, а для пехотных подразделений таких станций пока не разработано.