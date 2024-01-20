В ответ на усиление атак по Крыму со стороны украинской армии Вооруженные силы Российской Федерации кратно увеличат количество обстрелов объектов на территории Украины. Об этом в своем материале пишет геополитический консультант Лукас Леройз для портала InfoBRICS.

Данный вариант развития событий наступит в случае, если Киев прислушается к совету бывшего Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава.

«Если мы дадим Украине возможность наносить удары по Крыму – массированные, постоянные и точные – Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию. Необходимо наносить удары по ним всем (ВС России, – прим. редакции), наносить удары неоднократно и уничтожить их полностью», – приводит слова Бридлава в своей статье Леройз.

По словам автора материала, Киев зашел в тупиковую ситуацию на поле боя, а любая попытка переломить ситуацию может привести только к ухудшению ситуации. Поскольку военная доктрина Москвы определяет артиллерию в качестве главного фактора для достижения целей в случае вооруженного конфликта.