В ходе крупнейших за последние десятилетия натовских учений «Стойкий защитник» (Steadfast Defender) будуе отработано взаимодействие между всеми родами войск на случай, если придется отражать агрессию «потенциального противника», пишет The Independent.

Крупнейшие после окончания Холодной войны учения Североатлантического альянса начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Участвовать в маневрах будет до 90 000 военных натовской армии. Своих солдат и офицеров направит на учение и Швеция, которая рассчитывает вступить в блок.

Генерал К. Каволи, командующий ОВС НАТО в Европе, заверил, что учения станут «наглядной демонстрацией» силы, единства и готовности стран-участниц Альянса встать на защиту друг друга. В ходе учений военным придется «реагировать» на «зарождающийся конфликт», инициатором которого станет «близкий по силе противник». Учения должны подтвердить, что натовская армия способна проводить глобальные операции, которые длятся несколько месяцев, и требуют перемещения войск на больших территориях.