Дочерняя компания южнокорейского промышленного конгломерата Hyundai Motor Group представила на выставке CES 2024 перспективное электрическое аэротакси под названием S-A2. По предварительным данным, старт эксплуатации воздушного судна в США запланирован на начало 2028 года. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство Bloomberg.

Компания Supernal представила прототип электрического летательного аппарата, способного осуществлять вертикальный взлет и посадку при помощи восьми роторов с довольно крупными винтами. Заявленная максимальная скорость полета электрического аэротакси составляет 192 км/час. При этом максимальная высота, на которую может подняться воздушное судно, составляет порядка 46 метров.

В зависимости от нагрузки и типа используемы батарей S-A2 способен преодолеть расстояние от 40 до 64 километров. Уже в середине 2024 года компания Supernal планирует подать заявку на сертификацию летательного аппарата в США, а уже первые демонстрационные полеты должны состояться ближе к концу года.