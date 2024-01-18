Депутат Государственной думы Александр Хинштейн потребовал проведение проверки в отношении лиц, напавших на бойца СВО в городе Чехов Московской области, и в отношении сотрудников полиции за бездействие.

В ГСУ СКР по Московской области 18 января сообщили, что по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

«По данному факту следственным отделом по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Данный инцидент произошел в ночь на 14 января в одном из заведений города Чехов. Однако прибывшие на место происшествия правоохранители не осуществили задержание зачинщиков драки. Они дали им возможность покинуть место преступления.