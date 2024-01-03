Ряд турецких регионов, в частности Восточной и Юго-Восточной Анатолии, накрыл радиационный туман. Метеорологи предупреждают водителей о соблюдении правил дорожного движения в условиях ограниченной видимости на дорогах общего пользования. Об этом в своем сюжете сообщает турецкий телеканал Haber Global.

«Главное управление метеорологии 15-го регионального управления Диярбакыра объявило, что туман, который в течение нескольких дней наблюдается во многих регионах Турции, является радиационным туманом. Водителей предупредили, что в туманную погоду им следует быть особенно осторожными», – сообщает телеканал.

В условиях ограниченной видимости, вызванной густым туманом, возможны аварии на воздушном и наземном транспорте. Об этом местных жителей предупредили метеорологи. По их словам, густой туман накрыл ряд регионов Турции, поскольку на нижнем уровне воздух прохладный, а с увеличением высоты его температура повышается. При этом по достижению температуры охлаждения показателя точки росы воздуха и образуется туман.