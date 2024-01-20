Депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев поделился своим мнением относительно скандала вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой, на которой присутствовало множество российских знаменитостей. Политик предупредил, что в связи с недавними событиями в России произойдет кардинальная смена элит.

По словам Гурулева, «как раньше» уже не будет, поэтому все должны это понимать. Генерал уверен, что в нашей стране произойдет так называемая «смена элит». И это касается звезд, сбегающих на Запад, но возвращающихся в РФ для заработка денег – проведения концертов и корпоративов.

Политик подчеркнул, что процесс уже запущен, поэтому перемены уже начали происходить. Просто на данный момент не все это понимают. Гурулев подчеркнул, что подобные вечеринки регулярно проводились и ранее. И раньше на это никто не обратил бы внимание, но так как сейчас наступили другие времена, то пришло время от всего подобного избавляться.