Российский военнослужащий из Кунашакского района Челябинской области, уничтоживший с помощью стрелкового оружия один украинский беспилотник и увернувшийся от второго FPV-дрона пообщался с губернатором региона Алексеем Текслером. Видео разговора с бойцом ВС РФ было опубликовано на страничке главы Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера узнал, что на видео, где боец выманивает и бесстрашно уклоняется от боевого украинского дрона – наш парень, родом из Кунашакского района. Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем», – написал Алексей Текслер.

По словам губернатора, военнослужащий-герой в настоящий момент находится на линии фронта, защищая интересы Родины. При этом на вопрос о возможной помощи со стороны губернатора, российский боец попросил чиновника позаботиться о маме.