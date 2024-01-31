Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об очередной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на регион. На этот раз вражеские дроны-камикадзе сбросили взрывчатку на село Богун-Городок. Губернатор региона сообщил данную информацию на своей страничке в Телеграм-канале.

Гладков отметил, что украинскими беспилотниками был осуществлен сброс два взрывных устройства. В результате атаки ВСУ мирные граждане не пострадали. Однако осколками было повреждено два легковых авто. Кроме того в одном жилом доме в результате ударной волны вылетели стекла окон. На данный момент на месте работают оперативные службы.

На сегодняшний день данная атака уже является третье по счету со стороны ВСУ на Белгородскую область. Несколько ранее украинский дрон-камикадзе атаковал населенный пункт Тишанка в Волоканском районе. По словам Вячеслава Гладкова, целью противника являлся «инфраструктурный объект связи».