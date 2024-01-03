По данным Министерства финансов США, во вторник размер государственного долга страны впервые в истории превысил 34 триллиона долларов, установив новый рекорд. Об этом в своем материале сообщает международное агентство информации Associated Press.

«До сих пор Вашингтон тратил деньги так, как если бы у него были неограниченные ресурсы. Но суть в том, что бесплатного обеда не бывает, и я думаю, что перспективы довольно мрачные», – отметил профессор экономики в Университете Лойола Мэримаунт Сун Вон Сон.

Размер государственного долга США в настоящий момент составляет около 100 тысяч долларов на одного гражданина страны. При этом к текущим показателям госдолга правительство страны вышло на несколько лет раньше запланированного срока. Негативным фактором, повлиявшим на увеличение долга, стала глобальная пандемия и последовавшее за ней замедление экономического роста страны.

Хотя рекордный показатель госдолга пока не оказывает негативного влияния на экономику США, но в перспективе ближайшего десятилетия такие статьи бюджетных расходов, как медицина и социальное обеспечение, могут быть угрозой срыва.