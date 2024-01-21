ВСУ не намерены останавливаться и переходить в глухую оборону, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью испанскому порталу El Mundo руководитель офиса Владимира Зеленского пояснил, что уход в оборону со стопроцентной вероятностью будет означать заморозку конфликта на Украине. Киев не может этого допустить, поэтому ВСУ продолжат «контрнаступление». На каком из участков фронта они демонстрируют хоть какие-то наступательные действия, Ермак не уточнил.

По мнению главы ОП, Киев должен изменить правила мобилизации и существенно ее активизировать. Бойцы, которые находятся на передовой с начала конфликта, устали и нуждаются в разрядке.

Ранее один из бойцов ВСУ заявил, что без десятков миллиардов долларов от США ВСУ будут вынуждены уходить в глухую оборону и никакими приказами сверху изменить этот факт не получится.