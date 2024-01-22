В беседе с Financial Times начальник Главного управления разведки Украины К. Буданов признался, что после отравления его супруга постепенно приходит в норму.

По словам Буданова, супруга всё еще находится под наблюдением врачей и остается в больнице, но ее состояние заметно улучшилось. Буданов не стал отвечать на вопрос репортеров, кто был целью отравителей – он или супруга.

Новости об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами пришли 28 ноября. Супругу главного разведчика Украины поместили в больницу. По предварительной версии, яд Будановой добавили в пищу.

Спикер ГУР Украины А. Юсов ранее сообщил, что по факту отравления Марианны Будановой и нескольких сотрудников службы разведки начато внутреннее разбирательство. Его проводит собственная служба безопасности ведомства.