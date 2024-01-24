Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что находившиеся на борту российского военного самолета Ил-76 украинские военнопленные и члены экипажа погибли в результате авиакатастрофы. Как сообщили в Министерстве обороны России, на борту находилось 65 военнопленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных бойцов ВСУ везли для осуществления обмена.

На данный момент, по словам Гладкова, место крушения борта было оцеплено. Сейчас на месте аварии проводятся следственные мероприятия. Для установления причины авиакатастрофы отправилась комиссия ВКС России.

24 января произошло крушение российского военного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Причины авиакатастрофы устанавливаются. Однако депутат Андрей Картаполов заявил, что борт был сбит украинской стороной. На борту самолета находилось 65 военнопленных, которых должны были обменять на русских бойцов по схеме «192 на 192». По его словам, еще один самолет с 80-ю пленными на борту летел следом, но его развернули.