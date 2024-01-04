Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой» заявил, что российские силы осведомлены, где находятся критические объекты инфраструктуры и военной промышленности на Украине. Причиной этого является халатное отношение украинских политиков.

«К сожалению, проблема заключается в том, что власть так и не поняла, что нужно меньше говорить и больше работать», – заявил бывший военный.

Он подчеркнул, что многие украинские чиновники открыто упоминают об объектах критической инфраструктуры и военной промышленности. Они делают это с целью собственного политического пиара. Но раскрывая их местоположение и ряд характеристик, они тем самым дают необходимую информацию для Вооруженных сил России, считает Кривонос.