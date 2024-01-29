Генерал А. Бижев прокомментировал попытку вражеского дрона атаковать нефтеперерабатывающий завод под Ярославлем. Военный в беседе с МК объяснил, как БПЛА противника удалось добраться до Ярославской области.

Бижев напомнил, что после развала Союза на Украине осталось много советских предприятий, в том числе инженерных КБ и авиазаводов. Остались на Украине и хорошие кадры. Многие из советских производств сегодня переоборудованы под выпуск БПЛА. Эти мини-заводы финансируются Западом, подчеркнул генерал.

Украинцы на БПЛА устанавливают современную навигацию, которая работает от GPS. Не секрет, что западные разведки тщательно изучают российскую систему ПВО, и дают украинцам подсказки. Другими способами, кроме как дронами, дотянуться до российских объектов враг не может, поэтому делает ставку на беспилотники. Надежда у противника лишь одна – обойти системы ПВО. Как видим, эта ставка себя не оправдывает. Российская ПВО работает эффективно, подытожил генерал.